В Госдуме назвали причину крушения российского штурмовика в Сирии

Владимир Шаманов – глава комитета по обороне нижней палаты российского парламента – заявил, что, по предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель штурмовика.

По его словам, сейчас не представляется возможным определить тип ПЗРК, использованный при нападении.

При этом он отметил, что это станет возможным лишь после того, как будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК «Стрела», «Игла», либо американский «Стингер».

«Без этого ничего конкретного сказать нельзя», – резюмировал Шаманов

Ранее сообщалось, что стали известны последние слова российского лётчика, погибшего в Сирии.

Напомним, вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться в районе, который контролировали террористы. Российский майор вступил в неравный бой с террористами и отказался от предложения сдаться в плен. Окружённый боевиками он подорвал себя.

Романа Филипова посмертно представили к званию Героя России.