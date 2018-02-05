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Москва, 06.02.2018

В одном из жилых домов Самары прогремел мощный взрыв

«Expert Online» 2018

Днём 5 февраля в одной из жилых многоэтажек Самары прогремел мощный взрыв.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло в 16-этажном доме, расположенном на улице Димитрова, передаёт Life.

Со слов очевидцев, на верхнем этаже, предположительно, взорвался бытовой газ. Жильцы дома рассказывают о громком хлопке. В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб города. Всех жильцов экстренно эвакуировали.

Информация о пострадавших пока не поступала. Другие подробности случившегося не сообщаются.

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