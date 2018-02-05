В США рассказали о лучшей корабельной пушке России

Российская 130-миллиметровая корабельная автоматическая пушка АК-130 сегодня является одним из лучших современных образцов артиллерийского вооружения, сообщает американское издание National Interest.

АК-130 способна производить 80 выстрелов в минуту, а снаряд весом 33 кг, способен поразить цель на расстоянии до 23 км. Установка оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером, передает «РИА Новости».

National Interest провел аналогию российской АК-130 с американской 127-миллиметровой одноствольной установкой Mk 45. В ее погребе, однако, находится всего 20 готовых к выстрелу зарядов, против 180 зарядов пушки АК-130. Вес «американки» 45 тонн. Российская установка весит более 100 тонн, также около 40 тонн составляет вес массы погреба.

АК-130 может считаться «одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников» именно благодаря скорострельности, массе снаряда и достаточному боекомплекту. Пушка превосходно сможет поддержать огнем сухопутные войска и «представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения», пишет издание.

История российской АК-130 начинается в годы Второй Мировой войны, когда советские моряки были недовольны 130 –миллиметровыми пушками из-за низкой скорострельности. Разработки новых образцов велись долгие годы, однако, Никита Хрущев своим указом запретил производство морских пушек калибром более 76 миллиметров.

Из-за этого работы по производству новой пушки долгое время оставались «замороженными», а советская корабельная артиллерия малоэффективной. Прообраз современной АК-130 появился на вооружении в СССР лишь в 1969 году.