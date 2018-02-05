Клиент повернется лицом к банку

Минкомсвязи уже разработало документ, регулирующий порядок сбора, обработки и хранения биометрических данных россиян, его общественное обсуждение закончится через 10 дней

Биоклиенты появятся в слишком сжаты сроки

Министерство связи и массовых коммуникаций на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения разместило проект постановления правительства, касающийся биометрических данных россиян. В документе подробно прописываются процессы сбора, обработки и хранения такой информации. Обсуждение постановления продлится до 15 февраля.

Согласно документу, пишет ТАСС, министерство до 30 апреля утвердит порядок обращения с биометрическими персональными данными граждан РФ, а также порядок их размещения и обновления в единой биометрической системе, которая заработает в середине 2018 года. Клиентам подключившихся к системе банков достаточно будет всего один раз лично явиться в банк и сдать там свои биометрические данные.

Минкомсвязью также будут утверждены требования к информационным технологиям и техническим средствам для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации в банковской сфере и иных сферах финансового рынка. Методика проверки биометрических данных в процессе идентификации Минкомсвязь может быть принята до 20 мая.

Хотя это государственный проект в области финтеха, его финансирование ляжет на плечи банковской отрасли, считает эксперт ГД, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Так что для средних банков с базовой лицензией, которые работают на определенный регион, вряд ли этот проект будет играть особую роль. При этом, подавляющая часть населения по факту вряд ли будет доверять такому новшеству.

Не исключено, говорит Никита Куликов, что в то время, как часть банков справится с предписаниями и приобретет соответствующее оборудование, банки, у которых не будет такой технической возможности, возможно, будут перекупать биометрические данные.

Сроки внедрения системы сбора биометрии граждан он называет слишком сжатыми, чтобы она могла сразу полноценно заработать.

Шаг за границу

Тем не менее, идея удалённой идентификации человека по биометрическим данным имеет колоссальные перспективы, указывает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Это прорывная технология, которая сейчас получает правовую и техническую основу. Нужно один раз прийти в уполномоченный банк, список которых утверждает ЦБ. Зафиксировать свои биометрические данные (лицо, или сетчатку глаза, отпечаток пальца, голос).

Эта информация затем помещается в государственную электронную базу ЕСИА наряду с документами человека (номер паспорта, СНИЛС, ИНН и пр.). И тогда гражданин сможет без личного посещения осуществлять операции в различных банках, даже если он не был их клиентом раньше. Для этого нужно через сайт банка передать свои данные (например, посмотреть в веб-камеру, произнести текст). Электронная система сравнит их с имеющимися в ЕСИА, и это будет подтверждением личности. Тогда можно будет дистанционно, даже в другом регионе, открыть счёт, вклад, сделать перевод средств, получить кредит и пр.

Для клиента, отмечает аналитик, это означает более широкие возможности доступа к банкам, удобство, быстроту. Для самих банков – новые способы привлечения клиентов, большую экономию на офисах, сотрудниках, технике, обработке документации и пр. Таким образом, здесь явный прогресс для банков, учитывая то, что именно потенциал обслуживания физлиц – наиболее перспективное направление развития. Если смотреть шире, биометрия в ЕСИА впоследствии позволит радикально расширить перечень дистанционных услуг. Включить в них иные финансовые организации – страховые, брокерские, пенсионные, консалтинговые, МФО и пр.

Это, по словам эксперта, означает кардинальное удешевление и ускорение технологий, огромная экономия и прорыв в финансовой сфере и смежных отраслях. Изменятся масштабы участия населения в финансовых рынках, привлечение его средств в экономику, расширятся возможности личных инвестиций и дополнительного дохода для людей. Дистанционная идентификация уже применяется ведущими мировыми банками. Такимикак Bank of America, Barclays, HSBC, Citibank идр.

На постсоветском пространстве она успешно используется в Белоруссии, рассказывает Марк Гойхман. И здесь могут появиться очень интересные возможности для граждан России. Предполагаем, что на следующем этапе можно будет дистанционно пользоваться услугами и иностранных банков. Сейчас россиянину сложно напрямую открывать счета, депозиты в западных финансовых организациях, вкладывать свои средства в первоклассных взаимных фондах инвестиций, таких как, например, Fidelity. Нужна сеть посредников или личное посещение. Но этого не понадобится, если биометрические данные в ЕСИА будут признаваться на международном уровне.

Важно, подчеркивает Марк Гойхман, что в системе есть прочие данные человека, и можно подтвердить его доходы, имущество, стаж, профессиональный опыт, кредитную историю. Это может быть необходимо для иностранных финансовых учреждений. И в сочетании с биометрией тогда станет реальным удалённый доступ к международным банкам и инвестфондам, без посещения и посредников.