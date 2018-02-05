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Москва, 06.02.2018

Задержанным в Дагестане чиновникам и силовикам инкриминируется создание ОПГ

«Expert Online» 2018

Задержанным чиновникам и представителям силовых структур в Дагестане могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества, пишет РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД и собеседника, знакомого с материалами расследования.

Отмечается, что речь в настоящий момент, идет о возбуждении уголовного дела по 210 статье УК России.

«У следствия уже достаточно материалов, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества)», - сообщили в источник в МВД.

По его словам, в состав преступного сообщества входили чиновники высшего уровня и сотрудники правоохранительных органов республики.

Отмечается, что помимо врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова Дагестана, задержан также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов, уволенный в декабре прошлого года после обысков ФСБ.

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