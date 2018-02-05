Жириновский предложил уничтожить Порошенко ядерной ракетой

Владимир Жириновский – кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР – предложил уничтожить главу Украины Петра Порошенко, выпустив по его резиденции ядерную ракету.

Об этом Жириновский заявил в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», выдержки из которой публикует деловая газета «Взгляд».

При этом он подчеркнул, что большого вреда от этого не будет. Так как, по словам политика, место жительства Порошенко можно атаковать ракетой с небольшим ядерным зарядом, который действует в радиусе 10 км.

Жириновский также отметил, что радиация в случае ракетного удара по резиденции Порошенко будет минимальной.