Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.02.2018

Власти Крыма подняли аренду для отеля в Алуште в тысячу раз

«Expert Online» 2018

Власти Крыма увеличили в тысячу раз аренду земли для 7-этажной гостиницы «Калипсо» в Алуште, сообщает РИА новости. Теперь в год администрация отеля должна заплатить в бюджет полуострова 64 миллиона рублей.

«Это один из объектов, который стоит на срезе воды, был климатопавильон, а затем легким движением руки решением властей Алушты в 2016 году стал гостиницей», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который заметил, что в таком случае «аренда земли под гостиницей на пляжной территории выступит в качестве "наказания"».

Администрация города Алушта подтвердила факт повышения арендной ставки с 64 тысяч рублей до 64 миллионов рублей. Владельцы гостиницы намерены обжаловать решение в суде.

Гостиница «Калипсо», построенная в 2013 году на месте климатопавильона в Профессорском уголке Алушты, является одной из самых дорогих в Крыму. За номер в этой гостинице постояльцам придется заплатить от 3,3 до 13,7 тысячи рублей в сутки в зависимости от комфорта и сезона.

Налог на сдачу квартир в аренду заменят патентом

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
      Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
    3. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел