Власти Крыма подняли аренду для отеля в Алуште в тысячу раз

Власти Крыма увеличили в тысячу раз аренду земли для 7-этажной гостиницы «Калипсо» в Алуште, сообщает РИА новости. Теперь в год администрация отеля должна заплатить в бюджет полуострова 64 миллиона рублей.

«Это один из объектов, который стоит на срезе воды, был климатопавильон, а затем легким движением руки решением властей Алушты в 2016 году стал гостиницей», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который заметил, что в таком случае «аренда земли под гостиницей на пляжной территории выступит в качестве "наказания"».

Администрация города Алушта подтвердила факт повышения арендной ставки с 64 тысяч рублей до 64 миллионов рублей. Владельцы гостиницы намерены обжаловать решение в суде.

Гостиница «Калипсо», построенная в 2013 году на месте климатопавильона в Профессорском уголке Алушты, является одной из самых дорогих в Крыму. За номер в этой гостинице постояльцам придется заплатить от 3,3 до 13,7 тысячи рублей в сутки в зависимости от комфорта и сезона.

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