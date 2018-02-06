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Москва, 07.02.2018

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД GENESIS В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДДЕРЖИТ РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

«Expert Online» 2018
  • На фотографии слева направо: управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» г-н О Иккюн

На фотографии слева направо: управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» г-н О Иккюн

  • 110 автомобилей Genesis G80 передано для транспортного обеспечения форума
  • Genesis – официальный автомобильный партнер Российского инвестиционного форума

 

06 февраля 2018 г. Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония передачи автомобилей Genesis G80 организаторам Российского инвестиционного форума в Сочи. В церемонии приняли участие директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглeв и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.  

Для организации транспортного обслуживания Форума компания «Хендэ Мотор СНГ» передала 110 автомобилей Genesis G80. В течение нескольких дней участники мероприятия будут передвигаться на комфортных и безопасных полноприводных седанах Genesis.

«Российский инвестиционный форум - это уникальная площадка для презентации инвестиционного потенциала российских регионов. Концерн Hyundai Motor, в который входит премиальный автомобильный бренд Genesis, - крупнейший корейский инвестор в России, поэтому для нас важно быть частью одного из значимых событий в экономической жизни страны. Сотрудничество Genesis с Российским инвестиционным форумом длится с 2016 года. Это говорит о том, что организаторы и участники форума высоко оценивают наш премиальный бренд и качество автомобилей. В свою очередь, мы рады отметить, что с каждым годом масштаб мероприятия растет», - заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Сотрудничество с «Хендэ Мотор СНГ» в области автомобильной поддержки ключевых деловых событий Фонда «Росконгресс» является для нас стратегическим. Транспортные услуги для высокопоставленных гостей и участников должны отвечать необходимым требованиям качества, с точки зрения удобства, комфорта и безопасности, и «Хендэ Мотор СНГ» является надежным партнером, полностью отвечающим этим требованиям. Мы получили множество позитивных отзывов об автомобилях марки Genesis от участников форумов и рады нашему долгосрочному партнерству, — подчеркнул Александр Стуглев


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