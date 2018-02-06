Доллар не справился с миссией

Доллар оказался не слишком подходящим инструментом для инвесторов, которые спасаются от обвала на фондовых рынках США, Азии и Европы. После непродолжительного роста курс доллара перешел к падению к евро и ряду других валют.

Индекс доллара снизился во вторник на 0,21% до 89,41. Курс евро вырос на 0,2% до $ 1,2392 доллара. Курс доллара к рублю после кратковременного роста на открытии вторника вернулся на уровни закрытия понедельника - 57,20 рубля.

Индекс Dow Jones Industrial Average обвалился в понедельник на рекордные 4,6% на фоне опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций США.

Аналитики отмечают, что курс доллара умеренно отреагировал на мощное падение американских акций. Обычно в такой ситуации доллар выполняет функцию убежища для инвесторов и существенно укрепляется. Однако в нынешней ситуации ограничением роста американской валюты остаются перспективы ужесточения денежной политики в Европе и Японии.