Доллар не справился с миссией

Доллар оказался не слишком подходящим инструментом для инвесторов, которые спасаются от обвала на фондовых рынках США, Азии и Европы. После непродолжительного роста курс доллара перешел к падению к евро и ряду других валют.
Индекс доллара снизился во вторник на 0,21% до 89,41. Курс евро вырос на 0,2% до $ 1,2392 доллара. Курс доллара к рублю после кратковременного роста на открытии вторника вернулся на уровни закрытия понедельника - 57,20 рубля.
Индекс Dow Jones Industrial Average обвалился в понедельник на рекордные 4,6% на фоне опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций США.
Аналитики отмечают, что курс доллара умеренно отреагировал на мощное падение американских акций. Обычно в такой ситуации доллар выполняет функцию убежища для инвесторов и существенно укрепляется. Однако в нынешней ситуации ограничением роста американской валюты остаются перспективы ужесточения денежной политики в Европе и Японии.
Как поясняют аналитики Scotiabank, мнение которых приводит Wall Street Journal, потенциал для падения курса доллара еще не исчерпан.
Ослабление доллара последние несколько месяцев отражает «масштабный отказ инвесторов от активов США, предпочитающих вкладываться в растущие сектора мировой экономики, где политические риски будут умеренными", отмечается в отчете.
Goldman Sachs сделал неутешительный прогноз для курса доллара