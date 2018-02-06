Эксперты обнаружили новую угрозу для всех Android-устройств

Исследователи в области информационной безопасности обнаружили появление нового ботнета, который заражает устройства на базе ОС Android.

При этом отмечается, что ботнет заражает гаджеты вредоносом, представляющим собой майнер, добывающий криптовалюту, передаёт Bleeping Computer.

Как утверждают исследователи, в настоящее время от его действий уже пострадало почти 7,5 тыс. мобильный устройств, среди которых смартфоны, телевизионные приставки и даже «умные» телевизоры.

Любопытно, что большинство случаев (около 40%) заражения зафиксировано в Китае.

Сколько российских пользователей Android-устройств пострадали от новой угрозы, в исследовании не уточняется.