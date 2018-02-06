Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.02.2018

Эксперты обнаружили новую угрозу для всех Android-устройств

«Expert Online» 2018

Исследователи в области информационной безопасности обнаружили появление нового ботнета, который заражает устройства на базе ОС Android.

При этом отмечается, что ботнет заражает гаджеты вредоносом, представляющим собой майнер, добывающий криптовалюту, передаёт Bleeping Computer.

Как утверждают исследователи, в настоящее время от его действий уже пострадало почти 7,5 тыс. мобильный устройств, среди которых смартфоны, телевизионные приставки и даже «умные» телевизоры.

Любопытно, что большинство случаев (около 40%) заражения зафиксировано в Китае.

Сколько российских пользователей Android-устройств пострадали от новой угрозы, в исследовании не уточняется.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
      Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
    3. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел