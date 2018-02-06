Европа ужесточит контроль за счетами россиян

Банки Европы ужесточили контроль за счетами клиентов из России.

Со слов банкиров и юристов, уже столкнувшихся с нововведениями, это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передаёт РБК.

Отмечается, что переход на новый стандарт обмена финансовой информации в рамках ОЭСР будет проходит в два этапа. При этом первый из них уже завершился. Согласно информации источников агентства, в нём приняли участие представители банков почти из 100 стран.

На втором этапе, который должен быть завершён до 30 сентября 2018 года, к системе присоединяются остальные государства, в том числе Россия.

Уже известно, что подключение к системе обязывает финансовые институты обмениваться такой финансовой информацией, как налоги и счета нерезидентов.

Основная цель новой системы – борьба с уклонением от уплаты налогов. Здесь основной риск для многих отечественных клиентов европейских банков — требование обосновать источник своего дохода, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах своих клиентов.

Кроме того, налоговые органы разных стран теперь смогут требовать дополнительные документы о владельце счёта. И если клиент не сможет обосновать происхождение денег, то банк в праве ограничить операции по его счетам либо просто значительно увеличить комиссию за обслуживание счёта.