20 апреля 2018 года, в Hyatt Regency Sochi 5* в рамках Программы и форума «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится Региональный конгресс, на котором будут присутствовать представители всех 12 экономических районов и представители 85 субъектов РФ.

Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» - это отличный повод для того, чтобы обсудить развитие потенциала регионов, расширение инвестиционных возможностей, продвижение конкретных территорий, улучшение инфраструктуры, сокращение уровня безработицы и другие глобальные вопросы развития нашей страны.

Россия обладает невероятно огромными ресурсами. В настоящее время целью программы «Развитие регионов. Лучшее для России» является стремление объединить усилия, как коммерческих организаций, так и государственных учреждений для создания лучшего будущего и сосредоточить внимание на развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. И, безусловно, поощрить выдающиеся практики, которые уже привнесли огромный вклад в развитие страны.

Именно поэтому, во второй части нашей программы состоится церемония награждения лучших программ. Организационный комитет вместе с экспертным советом активно рассматривает все поданные заявки.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на официальном сайте программы и форума «Развитие регионов. Лучшее для России» - rusregions.top