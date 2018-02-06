Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.02.2018

«Газпром» возрождает «Южный поток» в обстановке секретности

«Expert Online» 2018

На днях «Газпром» объявил о намерении приобрести дополнительный пакет акций сербской компании South Stream Serbia AG. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совета директоров компании 13 февраля 2018 года. Ожидается, что решение наверняка будет принято, пишет «Коммерсантъ».

Компания South Stream Serbia AG является совместным предприятием Сербии, с долей «Сербиягаз» в 49%, и России, с долей «Газпрома» – 51%. Создавалась она в рамках строительства отмененного президентом Путиным из-за санкционных проблем 2014 года газопровода «Южный поток» по дну Черного моря.

Сейчас можно сказать, что «Южный поток» выходит из небытия, и речь в данном случае уже идет о формировании  «дорожной карты» по расширению газотранспортной инфраструктуры, которую «Газпром» подписал с Сербией в июне 2017 года. Аналогичные документы российских газовый гигант подписал не так давно без лишней шумихи и с другими бывшими участниками «Южного потока» — Болгарией и Венгрией. 

Решение о покупке дополнительных акций сербской газовой структуры пока не означает, что «для второй нитки «Турецкого потока» выбран именно балканский маршрут, а не вариант с поставкой в Грецию и далее в Южную Италию», сообщает издание. Однако, этот вариант наиболее предпочтителен не только из-за уже проделанной работы, но из-за возможности обойтись без транзита через Украину, сообщают источники «Коммерсанта».

Точный маршрут «Южного потока», однако, не разглашается, чтобы не получить в ответ «политические препятствия».

Издание напоминает, что «Южный поток» (South Stream) в свое время был  «остановлен после того, как в Болгарию приехала делегация американских сенаторов».

«Южный поток» — проект транснационального газопровода

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
      Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
    3. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел