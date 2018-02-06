«Газпром» возрождает «Южный поток» в обстановке секретности

На днях «Газпром» объявил о намерении приобрести дополнительный пакет акций сербской компании South Stream Serbia AG. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совета директоров компании 13 февраля 2018 года. Ожидается, что решение наверняка будет принято, пишет «Коммерсантъ».

Компания South Stream Serbia AG является совместным предприятием Сербии, с долей «Сербиягаз» в 49%, и России, с долей «Газпрома» – 51%. Создавалась она в рамках строительства отмененного президентом Путиным из-за санкционных проблем 2014 года газопровода «Южный поток» по дну Черного моря.

Сейчас можно сказать, что «Южный поток» выходит из небытия, и речь в данном случае уже идет о формировании «дорожной карты» по расширению газотранспортной инфраструктуры, которую «Газпром» подписал с Сербией в июне 2017 года. Аналогичные документы российских газовый гигант подписал не так давно без лишней шумихи и с другими бывшими участниками «Южного потока» — Болгарией и Венгрией.

Решение о покупке дополнительных акций сербской газовой структуры пока не означает, что «для второй нитки «Турецкого потока» выбран именно балканский маршрут, а не вариант с поставкой в Грецию и далее в Южную Италию», сообщает издание. Однако, этот вариант наиболее предпочтителен не только из-за уже проделанной работы, но из-за возможности обойтись без транзита через Украину, сообщают источники «Коммерсанта».

Точный маршрут «Южного потока», однако, не разглашается, чтобы не получить в ответ «политические препятствия».

Издание напоминает, что «Южный поток» (South Stream) в свое время был «остановлен после того, как в Болгарию приехала делегация американских сенаторов».

«Южный поток» — проект транснационального газопровода

