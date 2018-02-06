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Москва, 07.02.2018

Итальянская Termomeccanica S.p.A. привлекла челябинскую компанию для создания совместного предприятия

«Expert Online» 2018
  • Итальянская Termomeccanica S.p.A. привлекла челябинскую компанию для создания совместного предприятия

Совместное предприятие «Термомекканика Рус» укрепит позиции по присутствию компании Termomeccanica S.p.A. на российском рынке по компрессорному и очистному оборудованию, а также предоставит более доступный сервис для клиентов, эксплуатирующих поставленное оборудование, сообщил президент Termomeccanica S.p.A. Энзо Папи:

— Компанией Termomeccanica S.p.A. за последние 10 лет на рынок РФ поставлено и введено в эксплуатацию несколько сотен единиц компрессорного и насосного оборудования для химической и нефтеперерабатывающей промышленностей. Есть перспективы развития сотрудничества в инфраструктурных проектах, связанных с проектированием очистных сооружений, а также реализацией проектов по утилизации отходов. 

Осуществление сервиса для поставленного оборудования, а также расширение предоставляемых услуг с целью полноценного удовлетворения заказчика требуют наличия производственной базы на территории РФ. Кроме этого, участие в тендерах на поставку становится невозможным по формальному признаку из-за отсутствия полномочного юридического лица, зарегистрированного на территории РФ и работающего в правовом поле Российской Федерации, несущего ответственность за поставленную продукцию.

В связи с чем мной принято решение о необходимости создания компании в РФ. Учитывая страновые риски, считаю очевидным необходимость привлечения партнера со схожей философией ведения бизнеса. Поэтому из известных и зарекомендовавших себя компаний я обратился в компанию КОНАР с предложением о создании такого СП.

Энзо Папи dsc9797_f1.jpg
Энзо Папи

Такое решение — это продолжение нашего успешного сотрудничества с Российской Федерацией, оно стало возможно благодаря ранее созданному совместному предприятию АО «Транснефть Нефтяные Насосы», которое на данный момент имеет в распоряжении один из крупнейших в Европе испытательный центр, оснащенный современным комплексом измерительного оборудования и автоматизированной системой сбора данных.

АО «Транснефть Нефтяные Насосы» является одним из лучших и ярких примеров российско-итальянского сотрудничества в машиностроении. Успех в создании и очень позитивной динамике

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