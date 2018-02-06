Китай практически запретил всю торговлю криптовалютами

После бурного взлета в конце прошлого года и эйфории для поклонников криптовалют наступило горькое разочарование. За январь и несколько дней февраля биткойн потерял все декабрьские завоевания и в минувший понедельник опустился на очередные 10%. Всего же за первый месяц 2018 года рынок криптовалют потерял 340 млрд долларов, главным образом, за счет самой настоящей войны, которую объявили криптовалютам многие азиатские страны. Сейчас главная криптовалюта стоит значительно дешевле 10 тыс. долларов.

Наступление на цифровые валюты идет на многих фронтах. Facebook, например, недавно запретил размещать на своем сайте рекламу первичных размещений токенов (ICO) и криптовалют в целом. Однако основной вред цифровым валютам продолжает наносить Пекин, который не на шутку рассердился на биткойны. Центробанк КНР — People's Bank of China (РВОС) уже запретил в конце прошлого года торговлю криптовалютами на биржах и ICO, но частные лица обошли этот запрет и продолжали проводить торговые операции на специализированных сайтах и платформах. Похоже, сейчас Пекин решил закрыть и эту, последнюю лазейку. РВОС предупредил, что регуляторы блокируют доступ к сайтам, которые торгуют цифровыми валютами. Причем, не только к китайским, но и к зарубежным.

Сделан очередной шаг на пути полного запрета торговли криптовалютами в Поднебесной, пишет South China Morning Post (SCMP). Это сделано, подчеркивает издание, потому что предыдущий шаг не выполнил поставленной задачи.

«Несмотря на запрет торговли внутри страны торговые операции за рубежом и уклонение от мер регулятора продолжились, — пишет SCMP. — Риски, подогреваемые незаконными первичными размещениями, пирамидами и даже открытым мошенничеством, сохраняются».

ICO — метод сбора средств, который популярен среди криптовалютных стартапов. Специалисты предупреждают, что все больше ICO проводят самые обычные мошенники, пользующиеся тем, что операции с криптовалютами можно проводить анонимно и, следовательно, безнаказанно.

РВОС уже запретил финансовым организациям финансировать любую деятельность, связанную с криптовалютами. Многочисленные запреты крайне негативно сказались на работе криптовалютных бирж в КНР. В сентябре шанхайская биткойновская биржа BTCC, например, объявила о закрытии торговых операций на территории Китая.

Пока все запретные меры РВОС не оказали должного воздействия на частных инвесторов, которые после всех запретов просто перенесли всю свою деятельность в Гонконг и Японию, а деньги по-прежнему получали у инвесторов с материка. Эксперты пока не могут определить эффективность последних мер китайского центробанка. Дело в том, что Поднебесная считается самым большим криптовалютным рынком планеты. Достаточно сказать, что на ее территории находятся самые крупные майнинг-центры. К тому же, большинство поклонников криптовалют прекрасно разбираются в интернете и компьютерах и умеют обходить всевозможные блокады и фильтры.

Очевидно одно — для биткойна и его братьев и сестер закрытие доступа к криптосайтам не пройдет бесследно.

«Ужесточение правил РВОС, — уверен Уэйн Цао, руководитель компании, которая недавно провела биткойновское ICO и разместила 10 млрд токенов, — обязательно скажется на криптовалютах». По словам Цао, большую часть ICO в Китае финансируют китайские инвесторы, поэтому полное закрытие китайского рынка потянет на дно весь сектор криптовалют.

Биткойну сейчас приходится очень трудно. В понедельник он, например, опустился ниже 8 тыс. долларов. Впервые с ноября 2017 года биткойн пробил уровень в 7 тыс. Напомним, что на декабрьском пике его цена превышала 19 тыс. долларов.