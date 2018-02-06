Курс доллара приободрился на страхах инвесторов

Турбулентность на фондовых рынкахь снова заставила инвестров искать убежище в долларе. Индекс американской валюты Wall Street Journal, к корзине из 16 других, в последнее время вырос на 0,3% до 83,82.

Курс евро упал на 0,7% до $ 1,2365 доллара. Падают к доллару и валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль, давление на который усиливают снижение цен на нефть и наращивание объемов валютных интервенций Минфина. Курс доллара в понедельник подскочил на 65 копеек до 57,20 рубля.

Индекс Dow Jones Industrial Average обвалился в понедельник на рекордные 4,6% на фоне опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций.