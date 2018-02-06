Курс доллара приободрился на страхах инвесторов

Турбулентность на фондовых рынкахь снова заставила инвестров искать убежище в долларе. Индекс американской валюты Wall Street Journal, к корзине из 16 других, в последнее время вырос на 0,3% до 83,82.
Курс евро упал на 0,7% до $ 1,2365 доллара. Падают к доллару и валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль, давление на который усиливают снижение цен на нефть и наращивание объемов валютных интервенций Минфина. Курс доллара в понедельник подскочил на 65 копеек до 57,20 рубля.
Индекс Dow Jones Industrial Average обвалился в понедельник на рекордные 4,6% на фоне опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций.
Как отмечает WSJ, волатильность на фондовом рынке подталкивает инвесторов к покупке доллара. Японская иена также выросла на фоне распродажи акций.
Вместе с тем, реакция курса доллара на падение фондового рынка достаточно умеренная. Существенным ограничением для резкого роста остается ужесточение денежной политики в Европе и Японии.
По мнению аналитиков Scotiabank, потенциал для падения курса доллара еще не исчерпан.
Ослабление доллара последние несколько месяцев отражает «масштабный отказ инвесторов от активов США, предпочитающих вкладываться в растущие сектора мировой экономики, где политические риски будут умеренными", отмечается в отчете.
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