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Москва, 07.02.2018

Лавров рассказал о переговорах в Дании по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – подчеркнул, что наша страна надеется, что Дания рассмотрит заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законами, действовавшими на момент подачи обращения».

Об этом министр иностранных дел РФ заявил по итогам переговоров с председателем комитета министров Совета Европы, министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном, пишет газета Berlingske Tidende.

По данным издания, ещё в ноябре 2017 года парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство «Северного потока-2» в её территориальных водах.

Как подчеркнул Лавров, Россия, со своей сторона, затронули вопрос рассмотрения Данией заявки на прокладку газопровода в территориальных водах королевства.

Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что в беседе Андерсом Самуэльсеном он подчеркнул принципиальную позицию России о том, что рассмотрение этой заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало, в Дании и в целом Евросоюзе на момент подачи этого обращения.

«А это было в апреле 2017 года» – резюмировал Лавров.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных трат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран.

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