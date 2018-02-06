Меркель прокомментировала обвал рынков

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала тревожную ситуацию, сложившуюся на мировых биржах.

По её мнению, сейчас нельзя упускать из виду центральные вещи.

«Когда я вижу тревожное развитие на бирже в последние часы, а мы живем в тревожные времена, и то, чего от нас ждут, от народных партий — ХДС, ХСС и СДПГ, — это формирования правительства во благо людей, правительство, предлагающее стабильность», — цитирует немецкого лидера РИА Новости.

Меркель также подчеркнула, что правительство Германии должно гарантировать благосостояние и безопасность.

Напомним, произошедший накануне обвал на американском фондовом рынке - рекордный с 2011 года - вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы, передаёт Finanzen.net

Так, японский индекс Nikkei, отражающий стоимость 225 крупнейших компаний страны, на торгах во вторник падал максимально за 18 лет, теряя в моменте 6,4%.

В Гонконге акции рухнули на 4,84% по индексу Hang Seng. Китайский Shanghai Composite потерял 3,35%. Торги в Европе стартовали с падения панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года.

При этом почти на всех рынках идёт полноценное бегство от риска. Капитал уходит из акций и сырья и возвращается в «тихие гавани», дорожают гособлигации США, а также золото и валюты, за счёт которых фондируются рисковые операции - накануне прибавил в цене доллар, во вторник в моменте на 0,8% дорожала японская иена.

Цены на нефть обновили минимумы с начала года: «чёрное золото» марки Brent упало до 66,82 доллара за баррель, теряя 1,1% за день и 7,9% по сравнению с пиком двухнедельной давности.

Российский рынок акций открылся падением на 2% по индексу МосБиржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 мск сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно.