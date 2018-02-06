Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.02.2018

Минобороны обратилось к Турции с просьбой о содействии в получении обломков Су-25

«Expert Online» 2018

Министерство обороны России обратился к Турции с просьбой о содействии в получении обломков сбитого Су-25, пишет «РГ» со ссылкой на пресс-релиз российского ведомства.

В документе сообщается, что «особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты». Российскому ведомству это необходимо для установки страны и каналов поставки в распоряжение террористов ПЗРК, из которого был сбит российский самолет 3 февраля в Идлибе.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
      Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
    3. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел