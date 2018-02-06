Минобороны обратилось к Турции с просьбой о содействии в получении обломков Су-25

Министерство обороны России обратился к Турции с просьбой о содействии в получении обломков сбитого Су-25, пишет «РГ» со ссылкой на пресс-релиз российского ведомства.

В документе сообщается, что «особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты». Российскому ведомству это необходимо для установки страны и каналов поставки в распоряжение террористов ПЗРК, из которого был сбит российский самолет 3 февраля в Идлибе.