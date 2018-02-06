Международный олимпийский комитет может частично или полностью восстановить ОКР в правах до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщила глава комиссии Международного олимпийского комитета по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Играх-2018 в Пхенчхане Николь Хоеверц.

Однако в настоящий момент подобного решения не существует и для подвижек в данном вопросе необходимо выполнить ряд условий, сообщает Хоеверц.

Она сообщила, что МОК будет следить за ситуацией в течении всех дней Олимпийских игр.

«Мы будем мониторить ситуацию, и в конце Игр мы выскажем свои рекомендации по восстановлению или невосстановлению ОКР», — сообщила представитель МОК.

Напомним, в декабре 2017 года членство ОКР и его председателя Александра Жукова было приостановлено, в этой связи российские спортсмены поедут на Игры по приглашениям от МОК в нейтральном статусе.

Стало известно, какие российские телеканалы будут транслировать Олимпиаду-2018