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Москва, 06.02.2018

Нарышкин поставил «точку» в обсуждении своей поездки в США

«Expert Online» 2018

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что он ездил в Америку по делам, связанным с профессиональной  деятельностью, сообщает ТАСС.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки. Точка», - сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что главу российской СВР Сергея  Нарышкина Минфин США включил в  так называемый «кремлёвский список».

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт в свою очередь заявила, что санкции против глав спецслужб России были приостановлены ради национальных интересов страны. 

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