Нарышкин поставил «точку» в обсуждении своей поездки в США

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что он ездил в Америку по делам, связанным с профессиональной деятельностью, сообщает ТАСС.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки. Точка», - сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что главу российской СВР Сергея Нарышкина Минфин США включил в так называемый «кремлёвский список».

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт в свою очередь заявила, что санкции против глав спецслужб России были приостановлены ради национальных интересов страны.