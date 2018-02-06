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Москва, 06.02.2018

Немецкие депутаты ответили на угрозы Киева

«Expert Online» 2018

Немецкие депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» сообщили, что не намерены прерывать визит в Крым из-за угроз со стороны Украины, пишет РИА новости.

Визит на полуостров  немецкой делегации согласован с руководством партии, и действия парламентариев не направлены против украинского народа, сообщил глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, который сопровождает немецкую делегацию.
«Они за создание мира и дружбы между нашими государствами и оценили эти угрозы как высказывания незрелых политиков», - рассказал Гемпель агентству, который сообщил, что немецкий депутатов санкции не пугают.

«Они намерены и дальше в таком же ключе отрабатывать и добиться поставленных целей и задач по Крыму», продолжил Гемпель.

Он также сообщил, что у представителей партии «Альтернатива для Германии» уже отпали все вопросы «по военному положению в Крыму, нехватке продуктов, электроэнергии, воды».

Депутаты пообщались с жителями полуострова и убедились, что крымчане поддерживают вхождение в состав России своего региона.

Напомним, ранее прокуратура Украины завела уголовное дело на немецких депутатов из-за их поездки в Крым. Парламентариев обвиняют в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию». Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет. 

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