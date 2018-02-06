Норвежских лыжников обвинили в систематическом употреблении допинга

Хассе Свенс – шведский журналист, занимающийся независимыми расследованиями употребления допинга в спорте – заявил, что норвежские атлеты, прежде всего лыжники, с 2001 по 2010 год регулярно принимали запрещённые препараты.

Интервью журналиста появилось в документальном фильме телекомпании SVT, посвященном борьбе с допингом в скандинавских странах. Выдержки из интервью публикует портал expressen.se.

По словам Свенса, применение допинга в норвежском спорте носило систематический характер. Под его подозрение попали в основном представители лыжного спорта. Как отмечает журналист, данные норвежских спортсменов указывают на наличие организованной системы допинга под контролем национальной федерации.

В свою очередь в Норвегии уже отвергли подозрения Свенса. Так, бывший менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам, а ныне спортивный эксперт Оге Скинстад назвал SVT несерьёзным источником, а Свенсу посоветовал писать о том, в чём он разбирается.