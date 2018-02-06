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Москва, 07.02.2018

Новый кабмин ФРГ обозначил свою позицию по санкциям против РФ

«Expert Online» 2018

Новое правительство Германии готово обсуждать отмену антироссийских санкций, говорится в проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

"При выполнении Минских соглашений мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", — цитирует документ РИА Новости.

Ранее депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блекс заявил в ходе визита делегации региональных парламентов ФРГ в Крым, что рядовое население Германии начинает критично относиться к санкциям против России.

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