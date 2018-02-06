Обвал фондовых индексов поставил Дональда Трампа, который еще несколько дней назад сверхэнергично хвалился успехами в экономике и финансах, в неловкое положение, язвит Bloomberg. Досталось и супербогачам, которые за один день потеряли миллиарды долларов.

Бурные события на американском рынке акций прервали самый продолжительный в его истории рост и нанесли сильный удар по членам всех списков самых богатых людей Америки. В понедельник падение превратилось в настоящий обвал. Достаточно сказать, что индекс Dow Jones потерял за день рекордные 1175 пунктов! В результате обвала фондовых индексов 5 февраля миллиардеры обеднели на 114 млрд долларов. В пятницу падение было более спокойным, потери миллиардеров в тот день составили 68,5 млрд долларов.

Весь январь члены Списка 500 самых богатых людей мира, составляемого Bloomberg, пребывали в приподнятом настроении в предвкушении солидных денег, которые должна принести им налоговая реформа Дональда Трампа. Обвал фондовых индексов вернул миллиардеров на землю.

Так, председатель правления Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет, согласно Bloomberg Billionaires Index, потерял в понедельник 5,1 млрд долларов. На момент открытия торгов утром он «стоил» чуть больше 90 млрд долларов, но уже к обеду обеднел на 5,5%, до менее 85 млрд.

События понедельника очередной раз доказывают, насколько сложны и неблагодарны прогнозы на рынке ценных бумаг. За прозорливость и опыт Баффета называют Оракулом из Омахи. Однако в 100% случаев такая репутация оправдываться не может. Berkshire является главным акционером Wells Fargo & Co., ставшего рекордсменом S&P 500 по потерям. Акции финансовой компании снизились на 9,2%. Сильно упали акции и самой Berkshire – почти на 6%.

На втором месте по убыткам стоит основатель и владелец Facebook Inc. Марк Цукерберг. Акции Facebook снизились на 5%, а сам он в результате стал беднее на 3,6 млрд долларов.

На третьем месте основатель и владелец Amazon.com Inc. Джефф Безос. Акции Amazon опустились на 2,8%. Состояние самого, в настоящее время, богатого человека планеты сократилось на 3,3 млрд долларов и сейчас составляет 116,4 млрд.

Владельцы Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли в понедельник по 2,3 млрд долларов. Акции Alphabet, родительской компании Google, опустились на 5%.

Билл Гейтс, занимающий вторую строку в списке самых богатых людей планеты журнала Forbs, потерял меньше коллег. Его состояние сократилось «всего лишь» на 1,5 млрд долларов и составляло по состоянию на вечер понедельника 90,6 млрд долларов.

В первую десятку самых больших «лузеров» входят также владелец Oracle Ларри Эллисон и три наследника и наследницы Walmart. Всего же потери первой десятки в понедельник составили 28,6 млрд долларов.

Конечно, самый продолжительный рост рынка ценных бумаг в истории США принес всем им намного больше, чем они вчера потеряли. Например, Джефф Безос в этом году стал богаче на 20 млрд долларов, Уоррен Баффет – на 4,75 млрд, а Марк Цукерберг – на 5,5 млрд.

Агентство Bloomberg резко «проходится» по Дональду Трампа, замечая, что его «похвальба финансово-экономическими успехами» на фоне вчерашнего обвала выглядит не очень уместно, но что «с него, как говорится, все точно с гуся вода». Далее Bloomberg цитирует заявление Белого дома, где сказано, что президента волнуют «фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе, которые остаются очень высокими». Речь идет о росте экономики, снижении безработицы и повышении зарплат американцев.

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