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Москва, 07.02.2018

Социологи рассказали об интересе россиян к Играм-2018

«Expert Online» 2018

Несмотря на сложную ситуацию вокруг допуска к Играм-2018 российских спортсменов, подавляющее большинство (77%) наших соотечественников планируют следить за ходом этих соревнований, которые 9 февраля стартуют на спортивных аренах и трассах южнокорейского Пхёнчхана.

Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.

При этом об Играх-2018 слышали 89% респондентов. Однако, среди опрошенных всего 17% собираются смотреть лишь те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на медали. Здесь лидером предпочтений у россиян стало фигурное катание (42%). Далее следуют биатлон (26%), хоккей (24%) и лыжные виды спорта (24%).

О ситуация вокруг отстранения российской сборной известно 92% респондентов. 52% опрошенных полагают, что власти страны сделали недостаточно для помощи нашим спортсменам. Противоположного мнения придерживаются 35%.

62% участников опроса считают, что выступающие на Олимпиаде спортсмены представляют честь страны. 24% – воспринимают их как индивидуальных атлетов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 2-3 февраля методом телефонного интервью. Объём выборки составил 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Напомним, 5 декабря на исполкоме МОК было приостановлено членство ОКР в организации, сборную России отстранили от участия в Играх-2018. При этом МОК оставил за собой право пригласить на предстоящую Олимпиаду только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом и в форме с надписью с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России).

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