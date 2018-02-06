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Москва, 07.02.2018

Памфилова назвала беспрецедентным то, что все кандидаты успешно прошли проверку подписей

«Expert Online» 2018

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что успешное прохождение всеми кандидатами в президенты России процедуры проверки подписей избирателей – беспрецедентный случай.

Об этом она рассказала в ходе заседания Центризбиркома. По словам Памфиловой, всего были проверены 360 тыс. подписей из более чем 800 тыс.

«Раньше никогда не было такого, чтобы все кандидаты, сдавшие подписи, успешно прошли проверку», - цитирует главу ЦИК ТАСС.

При этом Памфилова пояснила, что рабочая группа ЦИК по проверке подписей толковала все сомнения при верификации в пользу кандидатов. Также она подчеркнула, что проверка подписных листов проходила для всех кандидатов в равных условиях.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии пообещала журналистам, что уже 8 февраля все точно будут знать, кто будет находиться в бюллетене на выборах президента России.

Напомним, выборы президента России состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

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