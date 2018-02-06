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Москва, 07.02.2018

Пилот сбитого в Сирии Су-25 посмертно получил звание Героя России

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии лётчику Роману Филипову звания Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — цитирует указ президента пресс-служба Кремля.

Напомним, вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Самолёт, выполнявший облёт зоны деэскалации «Идлиб», сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Лётчик - Роман Филипов - успел катапультироваться в районе, который контролировали террористы. Российский майор вступил в неравный бой с террористами, отстреливаясь из штатного оружия и не подпуская их к себе. Также он отказался от предложения сдаться в плен.

Лишь после того, как боевики окружили истекающего кровью русского пилота, он подорвал себя гранатой.

Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию, передаёт «Инетрфакс».

По данным агентства, которое ссылается на данные Минобороны РФ, церемония погребения Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже.

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