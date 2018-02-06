«Призрак Оперы» в Государственном Кремлёвском дворце

16 и 17 марта 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце состоятся показы знаменитого мюзикла Эндрю Ллойд-Уэббера «Призрак Оперы» в концертном исполне-нии. Компания «Стейдж Энтертейнмент» в России получила эксклюзивную лицензию на показ трех уникальных концертов в Москве.

В «Стейдж Энтертейнмент» подчёркивают, что с гордостью возвращаются к «Призраку Оперы» — постановке, которую обожают зрители по всему миру. Этот мюзикл перевернул представления о жанре и музыкальном театре в целом, став его эталоном на последующие десятилетия. Более 30 лет ежедневных показов в десятках стран мира – недостижимая высота! Три концерта в Кремле — это уникальный шанс услышать весь мюзиклв вживую на русском языке в исполнении его первоклассной российской труппы, успевшей за два года ежедневного проката завоевать сердца почти миллиона зрителей, и большого симфонического оркестра.

Это подарок не только российским поклонникам постановки, которым посчастливится попасть в эти два дня в главный концертный зал страны, но и её легендарному создателю композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу прямо накануне его 70-летия.

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» за главную роль в «Призраке Оперы» Дмитрий Ермак, оперные певицы Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Ирина Самойлова, лауреат премии «Грэмми» Екатерина Лёхина, известные театральные актеры Евгений Зайцев, Елена Чарквиани, Алексей Бобров и многие другие исполнители соберутся на сцене Кремлевского дворца спустя два года после окончания проката мюзикла в Москве.

В январе 2018 года «Призрак Оперы» Эндрю Ллойд-Уэббера отметил своё 30-летие на Бродвее. Мюзикл, признанный мировым рекордсменом по длительности ежедневного проката, завоевал 70 престижных театральных наград и покорил сердца 140 миллионов зрителей в 166 городах 35 стран мира. Российская постановка легендарного мюзикла, премьера которой состоялась 4 октября 2014 года, стала беспрецедентной в истории российского театра. За два года ежедневного проката в московском театре МДМ мюзикл посмотрели около миллиона зрителей. Согласно рейтингу РБК, «Призрак Оперы» стал самым кассовым зрелищным мероприятием сезона 2014-2015, опередив суперпопулярные шоу, телевизионные программы, концерты, выставки и фестивали.

16 марта 2018 года в 19:30

17 марта 2018 года в 14:00 и 19:00

Сайт phantom-musical.ru

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