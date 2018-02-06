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Москва, 07.02.2018

Назван самый продаваемый легковой автомобиль в России

«Expert Online» 2018

В первом месяце 2018 года в России значительно выросли продажи новых машин.

В январе они составили 102 464 единицы, что на 31,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом отмечается, что лидером среди марок самых покупаемых автомобилей стала Lada, чьи продажи выросли за год на 29% (21 тыс. машин).

Втором месте прочно занимает KIA, чьи продажи выросли на 49% (15,3 тыс.). На третьем месте расположился Hyundai. Его продажи в январе составили 8,76 тыс. машин (+31%).

Отмечается, что Lada Vesta по итогам январских продаж новых легковых машин и LCV стала самым продаваемым автомобилем в России.

Высокий рост продаж в январе 2018 года продемонстрировали практически все марки, присутствующие на отечественном автомобильном рынке.

По мнению глава Комитета автопроизводителей АЕБ, 31% рост, частично вызван низкой базой прошлого года. Он также убеждён, что и в дальнейшем можно ожидать позитивной динамики продаж автомобилей. 

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