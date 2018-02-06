Продажи он-лайн: богатые больше платят

«Единая Россия» готовит законопроект о запрете ценовой дискриминации потребителей при торговле в интернете.

Экспертно-консультативный Совет фракции «Единая Россия» рассмотрит законопроект о запрете дискриминации ценообразования при осуществлении онлайн-продаж. Как ранее заявил зампредседателя молодежного парламента Кирилл Харитонов, сообщает Finmarket, проект закона касается случаев продажи одного и того же товара (услуги) разным потребителям либо группам потребителей по разным ценам, когда различия в цене не обусловлены различиями издержек производства или предоставления услуг. Это происходит, например, когда приобретаются билеты на одно и то же направление, и ценовая разница между теми, что приобретены на системе Android и системе Apple, составляет 200-300 рублей.

Ссылаясь на аналогичный иностранный опыт, Кирилл Харитонов заявил: «Мы предлагаем на законодательном уровне запретить использование информации о потенциальной платёжеспособности потребителя услуг в РФ с целью определения ценового предложения и выявлять нарушения путём анализа кода сайтов».

С одной стороны, объясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, такая дискриминация действительно существует и может вызывать раздражение у рядового покупателя. Например, если вы пытаетесь купить билет на самолет через интернет, то сервисы бронирования могут определить, с какого ноутбука (дорогого или дешевого) вы заходите в сеть и повышать вам цену билета, или не повышать, соответственно. Точно так же, как если вы приезжаете на рынок на дорогом автомобиле, все фрукты и овощи могут стать, только для вас, немного дороже.

Эта практика действительно находится на грани законности, указывает эксперт, но борьба с ценовой дискриминацией на самом деле может принести больше вреда, чем пользы, и перед введением такого закона нужно посоветоваться с сообществом предпринимателей. В торговле сейчас и так очень много ограничений, нормативов, проверяющих органов. При этом в ценообразовании много разных тонкостей. Но если вести речь о стандартизированных массовых товарах, то тут с ценовой дискриминацией действительно нужно бороться, соглашается он.

Вообще же, комментирует законодательную инициативу юрист департамента отраслевого развития АО «НЭО Центр» Александр Киреев, в данной ситуации налицо либо заблуждение авторов инициативы относительного того, что по сути своей представляет ценовая дискриминация, либо попытка достаточно грубой подмены понятий. Ценовая дискриминация, как бы грозно не звучало само по себе это словосочетание — всего лишь термин, используемый в экономической теории для описания процесса формирования цен на один и тот же товар или услугу для различных категорий покупателей на рынке с несовершенной конкуренцией, то есть на таком рынке, где доминирующее положение занимает один (монополия) или несколько крупных хозяйствующих субъектов (олигополия).

По отношению к рынку потребительских товаров и услуг, на котором действует огромное количество хозяйствующих субъектов, от крупных компаний до субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей и даже физлиц, само понятие ценовой дискриминации применено быть не может в принципе, полагает Александр Киреев. Так, объясняет он, с точки зрения российского законодательства ценовая дискриминация сама по себе не наказуема, поскольку является частью системы ценообразования. Нарушением, в соответствии со статьей 14.31 КоАП является только злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.

Собственно, указывает Александр Киреев, ситуация, которую описали авторы инициативы, как раз описывает нормальную и здоровую рыночную конкуренцию, с которой нужно не бороться, а стимулировать. Каждый продавец, действующий на рынке независимо, руководствуется целями извлечения максимально прибыли при реализации своего товара. Для того, чтобы продать больше товара, чем конкуренты и с максимально возможной маржинальностью, он стремится к сокращению издержек.

Юрист обращает внимание на то, что описываемая в законопроекте практика подразумевает не только повышение, но и снижение цен для определенных категорий покупателей, что, безусловно, выгодно последним.