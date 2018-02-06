Российские олигархи потеряли за день более двух млрд долларов

Из-за обвала американского фондового рынка, который произошёл накануне, российские олигархи потеряли 2,1 млрд долларов.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, больше всего за 5 февраля уменьшилось состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова, который потерял 203,3 млн долларов.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов стал беднее на 176 млн долларов. Совладелец УГМК и «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов потерял 174 млн долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг – почти 170 млн. долларов.

В свою очередь агентство Bloomberg утверждает, что 500 богатейших людей мира обеднели на 114 млрд долларов после рекордного падения американских рынков.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала тревожную ситуацию, сложившуюся на мировых биржах. По её мнению, сейчас правительство Германии должно гарантировать благосостояние и безопасность граждан страны.

Напомним, произошедший накануне обвал на американском фондовом рынке - рекордный с 2011 года - вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы. При этом почти на всех рынках идёт полноценное бегство от риска. Капитал уходит из акций и сырья и возвращается в «тихие гавани».

Российский рынок акций открылся сегодня утром падением на 2% по индексу МосБиржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 мск сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно.