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Москва, 06.02.2018

Российский рынок отреагировал на мировое падение

«Expert Online» 2018

Вслед за американскими и азиатскими площадками российский рынок демонстрирует падение. 

Индекс МосБиржи в первые минуты торгов 6 февраля снизился  до 2229,27 пунктов, упав на 2,09%. РТС продемонстрировал падение на 2,956%, достигнув отметки 1226,41 п. Индекс МосБиржи немного откатился вверх (-1,6%), передает Финам.

Наибольшие потери понесли акции  «Яндекс» (-3,3%), «Магнит» (-2,6%),  НЛМК (-2,5%), «Аэрофлот»  (-2,5%), «Сбербанк»  ("преф" -2,4%), «Газпром» (-2%).

Положительную динамику показали только Polymetal и «РуссНефть». Их акции выросли на 0,95% и 0,25% соответственно.

Магнит и его акции теряют силу притяжения

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