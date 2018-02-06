Российский рынок отреагировал на мировое падение

Вслед за американскими и азиатскими площадками российский рынок демонстрирует падение.

Индекс МосБиржи в первые минуты торгов 6 февраля снизился до 2229,27 пунктов, упав на 2,09%. РТС продемонстрировал падение на 2,956%, достигнув отметки 1226,41 п. Индекс МосБиржи немного откатился вверх (-1,6%), передает Финам.

Наибольшие потери понесли акции «Яндекс» (-3,3%), «Магнит» (-2,6%), НЛМК (-2,5%), «Аэрофлот» (-2,5%), «Сбербанк» ("преф" -2,4%), «Газпром» (-2%).

Положительную динамику показали только Polymetal и «РуссНефть». Их акции выросли на 0,95% и 0,25% соответственно.

Магнит и его акции теряют силу притяжения