Российским спортсменам не разрешили провести приветственную церемонию в олимпийской деревне

У российских спортсменов, которые прибывают в Южную Корею, не будет приветственной церемонии. Как заявили в МОК для спортсменов из России, которые приехали на Олимпиаду в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR), в олимпийской деревне подобное мероприятие не запланировано, передает РИА новости.

Приветственные церемонии делегаций других стран уже проходят. Мероприятие включает в себя в частности поднятие флага в присутствии спортсменов той или иной страны.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года стартуют в ближайшую пятницу, 9 февраля. На церемонии открытия российские спортсмены пройдут под нейтральным флагом.

Стало известно, какие российские телеканалы будут транслировать Олимпиаду-2018