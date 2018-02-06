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Москва, 06.02.2018

Российским спортсменам не разрешили провести приветственную церемонию в олимпийской деревне

«Expert Online» 2018

У российских спортсменов, которые прибывают в Южную Корею, не будет приветственной церемонии. Как заявили в МОК для спортсменов из России, которые приехали  на Олимпиаду в статусе «олимпийские атлеты из России» (OAR), в олимпийской деревне подобное мероприятие не запланировано, передает РИА новости.

Приветственные церемонии делегаций других стран уже проходят. Мероприятие включает в себя в частности поднятие флага в присутствии спортсменов той или иной страны.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года стартуют в ближайшую пятницу, 9 февраля. На церемонии открытия российские спортсмены пройдут под нейтральным флагом. 

Стало известно, какие российские телеканалы будут транслировать Олимпиаду-2018

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