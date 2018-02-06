Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу по причине сложных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловец.

Как пояснил чиновник, перед применением дисциплинарного взыскания следует в обязательном порядке затребовать письменное объяснение у работника.

"Если причина опоздания уважительная, работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметил он.

Заместитель главы Роструда добавил, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что, в свою очередь, может привести к опозданию сотрудников на работу.

"Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта", - пояснил он.

В регионах Центральной России фиксируется рекордный объем осадков, выпавших в регионах за последние два - три дня. В большинстве регионов ЦФО дорожные службы, спасатели и энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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