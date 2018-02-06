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Москва, 07.02.2018

Стали известны подробности операции по возвращению тела лётчика Су-25 в Россию

«Expert Online» 2018

Тело погибшего 3 февраля в Сирии российского летчика Романа Филипова, было возвращено в нашу страну общими усилиями Москвы и Анкары.

В операции были задействованы российские военные разведчики и их турецкие коллеги, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на свои источник в Минобороны РФ, тело майора Романа Филипова привезли на подмосковный аэродром Чкаловский ещё накануне. Вместе с ним была доставлена часть обломков сбитого штурмовика Су-25, которым управлял летчик.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии лётчику Роману Филипову звания Героя России.

Напомним, вечером 3 февраля в Сирии боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Лётчик успел катапультироваться в районе, который контролировали террористы. Окружённый боевиками он подорвал себя.

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