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Москва, 07.02.2018

Трамп заподозрил не хлопавших ему представителей Демократической партии в госизмене

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в предательстве и государственной измене.

Поводом для столь резких обвинений стало нежелание некоторых демократов аплодировать ему во время его ежегодного послания Конгрессу, предаёт The Hill.

По данным издания, президент, который сам после выступления хлопал себе в общей сложности 6 минут, отметил, что демократам больше хочется, чтобы у него дела шли плохо, чем у страны — хорошо. По мнению Трампа, это очень эгоистично.

«От них исходил негатив. Они вели себя не по-американски…. Госизмена? Ну, не знаю. Почему бы и нет», — резюмировал американский лидер.

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