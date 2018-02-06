Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.02.2018

Поток российских туристов в Эстонию заметно вырос

«Expert Online» 2018

Почти на 20% выросло число российских туристов, посетивших Эстонию в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский департамент статистики.

"Туристический поток из России вырос в 2017 году на 18,7% по сравнению с предшествующим годом. Всего Эстонию в прошлом году посетили 238,9 тысячи российских туристов, что на 38 тысяч человек больше, чем в 2016 году", — говорится в сообщении департамента.

Общее число зарубежных туристов в Эстонии выросло на 5%, превысив отметку в 2,15 миллиона человек. Из них 73% гостей приехали из стран Евросоюза, еще 3% из азиатских государств.

Позвольте себе немного отдыха

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
      Италия готовит переворот на газовом рынке Европы
    3. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел