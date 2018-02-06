Поток российских туристов в Эстонию заметно вырос

Почти на 20% выросло число российских туристов, посетивших Эстонию в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский департамент статистики.

"Туристический поток из России вырос в 2017 году на 18,7% по сравнению с предшествующим годом. Всего Эстонию в прошлом году посетили 238,9 тысячи российских туристов, что на 38 тысяч человек больше, чем в 2016 году", — говорится в сообщении департамента.

Общее число зарубежных туристов в Эстонии выросло на 5%, превысив отметку в 2,15 миллиона человек. Из них 73% гостей приехали из стран Евросоюза, еще 3% из азиатских государств.

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