Рада окончательно решила судьбу закона о реинтеграции Донбасса

Депутаты украинского парламента отказались отменять принятие в целом законопроекта о реинтеграции Донбасса. Проект постановления об отмене этого скандального закона был зарегистрирован депутатами из «Оппозиционного блока». Однако за данный проект проголосовали всего 37 народных избранников из необходимых 226, передаёт портал Vesti.ua.

Таким образом, закон о реинтеграции Донбасса может быть подписан спикером Андреем Парубием и передан на подпись президенту «незалежной» Петру Порошенко.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса Верховная Рада приняла 18 января. При этом из документа исключены любые упоминания минских соглашений. Кроме того, закон называет территории Донецкой и Луганской народных республик «оккупированными территориями», а Россию «оккупантом». Также официально закрепляется понятие «российская агрессия».