В России можно будет снять наличные с карт на кассах магазинов

Сбербанк и Mastercard приступают к тестированию сервиса, который позволит снять наличные с банковских карт через POS-терминалы на кассах магазинов, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и хочет запустить сервис во втором квартале. Сервис будет доступен только держателям карт банка и в магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк. Это позволит сотрудникам организации самостоятельно обрабатывать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее.

Платежная система Mastercard также изучает возможности по использованию новой технологии. Тесты проводились с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт», сообщает издание.

Mastercard предлагает использовать технологию по снятию наличных только в случае совершения покупок в определенном магазине, тогда как Сбербанк считает предпочтительным вариант без привязки к оплате товара.

По данным «Ведомостей», сумма наличных, которую можно будет снять таким образом, будет ограничена.

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