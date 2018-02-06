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Москва, 07.02.2018

Все оправданные CAS лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК

«Expert Online» 2018

Российские лыжники, которые не получили приглашения от МОК на Олимпийские игры 2018 года, которые 9 февраля стартуют в Пхёнчхане, подали апелляции в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.

Об этом рассказала журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По её словам речь идёт об Александре Легкове, Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталье Матвеевой.

Ранее все они были оправданы решением CAS. Кроме того, отмечается, что также будут поданы иски в гражданский суд Швейцарии, передаёт ТАСС.

Напомним, в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов.

Таким образом, оправданным атлетам (13 действующих спортсменам и двум тренерам) было разрешено принимать участие в Олимпийских играх, в том числе и в соревнованиях в Пхёнчхане.

Несмотря, на это МОК отказал нашим спортсменам в праве принять участие в Играх-2018, мотивировав это тем, что у МОК свои особенные требования к допуску спортсменов из России к предстоящим Играм.

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