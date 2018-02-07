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Москва, 08.02.2018

Биткоин перешел к резкому росту

«Expert Online» 2018

Биткоин – самая популярная в мире криптовалюта – после непродолжительного падения, вновь пошла вверх.  

Днём 7 февраля она торгуется выше отметки в 8 тыс. долларов. Согласно данным торгов портала coinmarketcap.com, на 13:40 мск одна монета биткоин стоит 8,144 доллара. Таким образом, рост биткоина за последние сутки составил уже 25,3%.

Напомним, накануне курс биткоина опускался ниже 6 тыс. долларов на фоне негативных новостей об ограничении торговли и регулировании рынка криптовалют в разных странах. В частности, ряд крупных банков запретили покупку криптовалют по своим кредитным картам. 

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос – известный американский миллиардер – назвал биткоин финансовым пузырём. По его мнению, биткоин – это не валюта, так как настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 25% в день.

Прогноз курса биткоина: На гребне криптохайпа

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