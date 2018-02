Бизнес выдвинул план срочной реформы контроля

Российские предприниматели считают контрольно-надзорную деятельность в России одной из основных своих проблем и вновь ставят этот вопрос. Судя по тому, что соответствующее заявление сделал глава РСПП, «проверки» являются проблемой отнюдь не только малого и среднего бизнеса.

Госконтроль занимает четвертое место в списке проблем бизнеса вслед за высокими тарифами и ценами, избыточными налогами и недостатком кадров. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, выступая на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства». Как пишет «Коммерсантъ», форум прошел в рамках Недели российского бизнеса под эгидой РСПП.

Так, по данным РСПП, 40% опрошенных бизнес-объединением предпринимателей жаловались на давление со стороны надзорных органов: с плановыми проверками в 2017 году столкнулись 87%, с внеплановыми — 47%. И хотя постоянно сообщается о сокращении контрольных мероприятий, особенно плановых данные противоречат этому.

Судя по словам Александра Шохина, необходимы следующие меры. 1. Пересмотр обязательных требований, проверочных листов и видов контроля. 2. Поправки в КоАП, позволяющие заменять штрафы на предупреждения. 3. Совершенствование разрешительной деятельности. 4. Внедрение принципа one in — two out (введение нового требования только при отмене двух старых). 5. Запуск реального мониторинга фактического воздействия КНД на бизнес, а не только пилотные проекты такого рода.

Средний и малый бизнес нужно прекращать «кошмарить» внеплановыми проверками, соглашается руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. При этом, обращает внимание он, федеральный закон говорит об обратном тому, что показывает практика: три года никаких проверок. Понятно, признает эксперт, что и без проверок нельзя, особенно когда идёт прямое укрытия от налогов, или хищения бюджетных средств, но когда люди создают рабочие места, платят добросовестно налоги, делают отчисления в пенсионный фонд, проверки только вредят. Президент в своём послании чётко сказал: среднему, и малому бизнесу нужно идти на встречу, и оказывать полное взаимопонимание, а у нас получается наоборот, а потом мы ищем добросовестных налогоплательщиков, сетует Бородин.

Проблемы малого и среднего бизнеса обычно начинаются на стадии открытия, рассказывает эксперт. Когда нужно пройти согласования различных контролирующих структур, пожарников, СЭС, иногда и комитета по предпринимательству районной администрации. От выстраивания отношений с этими структурами зачастую зависит дальнейшая судьба бизнеса, будут ли внеплановые проверки иметь последствия для бизнеса, или будет дан зелёный свет на незначительные нарушения. Это и есть та самая низовая коррупция, которая остаётся в тени, потому что она устраивает обе стороны.

Все это вместе взятое, указывает Виталий Бородин, создаёт неравные условия для участников рынка, и тормозит развитие конкуренции. А ведь только конкуренция является механизмом понижения цен и улучшения качества продукции. Контролирующие функции государства всегда избыточны, и никогда не нацелены на помощь предпринимателю. И если плановые проверки сократили, то внеплановые по заявлению очень тревожат бизнес сообщество, ведь это один из скрытых механизмов недобросовестной конкуренции на рынке и зачастую даже начало рейдерского захвата бизнеса.

Согласно официальной статистике, указывает, в свою очередь правозащитник, общественный уполномоченный по правам предпринимателей Александр Хуруджи, административная нагрузка на бизнес снизилась, по крайней мере это касается количества плановых проверок — за прошлый год показатель упал более чем на 30%. Похоже, власти и сами прекрасно понимают, что чересчур сильно «придушили» бизнес в этом плане. Тем не менее, различного рода выплаты, в том числе регулярные штрафы различным проверяющим органам, расходы предпринимателей ежемесячно составляют около пятой части всех трат на ведение собственного дела. Количество проверок бизнеса составляет ежегодно от двух до шести. И это одна из важнейших причин, по которой количество субъектов МСБ планомерно снижается.

Стоит обратить при этом внимание, указывает юрист, что хотя количество проверок действительно снизилось, объемы выплачиваемых штрафов растет. Следователи возместили за прошедший год ущерб по уголовным делам о налоговых преступлениях на 35 млрд рублей. И только в производстве следователей в 2017 году находились 5 тыс. 113 дел о налоговых преступлениях, которые они проводили в сотрудничестве с ФНС.

Для защиты бизнеса от проверок создаются различные системы. Например, в Москве и регионах запущена федеральная система «Набат». Каждый бизнесмен бесплатно может установить, приложение, которое можно активизировать как красную кнопку при внезапной проверке и на вызов приедут адвокаты, которые помогут безвозмездно, говорит он.

Можно отметить, что такое нововведение, как упомянутый Александром Хуруджи «Набат», безусловно представляет собой интересную новацию и шаг вперед, но и говорит о сложности проблемы для самих властей. Часть политиков и органов власти пытается решить проблему, но ее усилий, идущих в том числе и с самого верха, не хватает.

В качестве внешней силы, которая пытается оказать воздействие, подключается РСПП. Но интересно, что заявление Александра Шохина звучит на фоне подготовки широко объявленной реформы контрольно-надзорной деятельности, которую готовит правительство. И он, несомненно, знаком с подготовленными в ее рамках нормативными актами, где предусмотрены новые методики — риск-ориентированный подход и т. п. но пока что, очевидно, предпринимательское сообщество не считает проблему решенной хотя бы потенциально.