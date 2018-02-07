Российские угольщики остановили экспорт через КНДР из-за угроз США

Экспорт российского угля через порт Раджин Северной Кореи остановлен, несмотря на исключения, которые предусмотрены резолюциями Совета Безопасности ООН, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

Документ на самом деле запрещает странам импортировать уголь из КНДР, однако в последней резолюции СБ РФ присутствует пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин – Хасан». Из северокорейского порта российский уголь направлялся в Южную Корею и Китай, «У нас уже четыре месяца там нет ни тонны груза. Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин, объяснение одно - американцы пугают», - цитирует посла ТАСС.

Теперь российские угольщики из «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), пытаются искать альтернативные пути транзита.

«Они (поставками через Раджин) выигрывают, , по сравнению с Находкой доллар на тонне. Они перегрузили 2,5 млн т в прошлом году, к примеру заработали $2,5 млн, а в США у них миллиардный бизнес. Они будут вот этими миллиардами рисковать ради 2,5 млн? Нет, конечно…», - рассказал Мацегора, который считает, что помимо того, что американцы пытаются запугать российские предприятия, которые работают с КНДР, Вашингтон также выдвигает обвинение в недобросовестном выполнении российской стороной санкций, введенных в отношении КНДР.