«Газпром» занял более трети рынка Европы

Растут и доля, и цена

Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигла 34,7%, тогда как еще в 2016 году показатель составлял 33,1%.Это рекордный для компании уровень, пишет РБК со ссылкой на материалы компании, подготовленные к road show в Нью-Йорке. Но она надеется нарастить эту долю —до 41% к 2035 году. Начальник управления департамента перспективного развития «Газпрома» Кирилл Полоус констатирует, что российский трубопроводный газ более конкурентоспособен в Европе, чем СПГ.

Объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2017 году составил 194,4 млрд куб. м газа, отмечается в презентации, на 8,4% больше, чем в 2016 году.

Рекорд Газпрома по объему поставок газа в Европу, по мнению аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, объясняется совокупностью факторов. В их числе снижение внутренней европейской добычи. Так, добыча Норвегией в Северном море постоянно падает. Другой фактор — аномально холодная для Европы зима 2016-17 годов. Не последнюю роль сыграла Украина, которая закупает теперь, по сути, то же самое топливо из России, только поставки идут реверсом от европейских потребителей Газпрома. В число этих факторов входит и по-прежнему высокая стоимость СПГ из США, который пока не может серьезно укрепиться в Европе.

Аналитик отмечает, что растут поставки у всех основных экспортеров газа в Евросоюз. Потенциально «Газпром» мог бы поставлять и больше газа, ведь известно, что инфраструктурные мощности, созданные компанией, заполнены далеко не на 100%. То есть «Газпром» уже работает в условиях жестких ограничений, но и это не отстраняет его от лидерства.

Между тем, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, в прошлом году «Газпрому» удалось значительно улучшить не только показатели объемов поставок газа на рынки дальнего зарубежья, но и улучшить финансовые показатели за счет благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей. Средняя цена реализации газа, поставляемого в Евросоюз «Газпромом» составила по итогам года $196 за тысячу кубов против 176 долларов в 2016 году.

Во многом наращиванию доли «Газпрома» на европейском рынке способствовал рост спроса на газ со стороны энергетического сектора Старого света, говорит аналитик. Цены на антрацитовый уголь в прошлом году неуклонно ползли вверх во многом «благодаря» товарной блокаде Донбасса.

В этом году у Газпрома есть все основания для того, чтобы снова улучшить собственные результаты, полагает Илья Жарский. Уже известно, что средневзвешенная цена экспорта в январе составила 224 долларов за тысячу кубометров, при том, что в бюджет заложен уровень 197 долларов.

Многогранный СПГ

Впрочем, считает эксперт, говорить о том, что сейчас у «Газпрома» нет никаких проблем с экспортом, нельзя. Во-первых, объясняет Илья Жарский, еще не завершен спор вокруг украинских контрактов - стороны до сих пор не могут сойтись во мнении, кто же из них выиграл в суде, так что до заключения новых контрактов на поставку газа Украине дело пока не дошло.

Много вопросов сейчас создает и «Северный Поток 2». Аналитик напоминает, что еще недавно Еврокомиссия предложила открыть доступ к инфраструктуре трубопровода всем участникам европейского рынка, то есть, по факту, предложила Газпрому поделиться собственной трубой с конкурентами, также не разрешена интрига в Данией, которая приняла закон, регламентирующий прокладку трубопроводов и любых коммуникаций в собственных территориальных водах, что может привести к необходимости пересмотра маршрута «Северного Потока 2».

Наконец, заключает Илья Жарский, не стоит забывать и про проблему СПГ. В то время как Газпром тянет на восток «Силу Сибири», китайский рынок активно осваивается и без него. По итогам 2017 года в китайских портах было отгружено чуть менее 40 млн тонн СПГ, и это далеко не предел. Власти Китая активно стимулируют отказ от угля и мазута в электроэнергетике, да и спрос со стороны частного сектора растет небывалыми темпами. Спрос порождает рост спотовых цен, которые к концу прошлого года выросли к 400 долларов за тысячу кубов, то есть до уровня вдвое выше средневзвешенной цены газа, экспортируемого Газпромом в ЕС.