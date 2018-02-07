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Москва, 08.02.2018

Греф: ловим сотрудников банка за майнингом на работе

«Expert Online» 2018

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что сотрудники крупнейшей в России кредитной организации, часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочем месте.

По его словам, Сбербанк не занимаемся майнингом, «хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом».

При этом он признался, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это «бизнес примитивный» и существует с десяток других объектов инвестирования с большей доходностью, передаёт интернет-сайт «Вести. Экономика»

Он также напомнил, что в 2017 году Сбербанк закупал видеокарты не для майнинга, а для исследований искусственного интеллекта.

Кроме того, Греф подчеркнул, что необязательно ехать за рубеж, чтобы получить высшее образование. По его мнению, в России работают отличные вузы и высококлассные специальности, прежде всего технические.

«И самое главное, что они растут. Вообще, есть чему учиться и у компаний, и у вузов, необязательно ехать за рубеж», - резюмировал Греф, подчеркнув, что в целом он скромного мнения о российском образовании. 

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