Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Израильская армия нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая недалеко от Дамаска. Сирийские силы противовоздушной обороны смогли отразить нападение, уничтожив ракеты до их попадания в цель. Правительство САР назвало произошедшее агрессией, пишет сирийское агентство SANA, которое сообщает, что жители Дамаска слышали три взрыва.

Отмечается, что некоторые спецслужбы Запада утверждают, что в центре ведутся разработки химического и биологического оружия.

Напомним, ранее при обстреле Дамаска 1 февраля погибло не меньше девяти человек.