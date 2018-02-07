Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.02.2018

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

«Expert Online» 2018

Израильская армия нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая недалеко от Дамаска. Сирийские силы противовоздушной обороны смогли отразить нападение, уничтожив ракеты до их попадания в цель. Правительство САР назвало произошедшее агрессией, пишет сирийское агентство SANA, которое сообщает, что жители Дамаска слышали три взрыва.

Отмечается, что некоторые спецслужбы Запада утверждают, что  в центре ведутся  разработки  химического и биологического оружия.

Напомним, ранее при обстреле Дамаска 1 февраля погибло не меньше девяти человек.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Банкиры слегка запаниковали
      Участники рынка заявляют о проблемах с финансированием у крупных банков, связанных, в том числе, с неопределенностью ситуации в финансовом секторе. Это малопонятная ситуация и, возможно, напрасная паника, хотя межбанковский рынок действительно просел
    2. На Украине прокомментировали разрешение Германии на строительство «Северного потока-2»
      На Украине прокомментировали разрешение Германии на строительство «Северного потока-2»
    3. Курс доллара спутал карты прогнозистам
      Курс доллара спутал карты прогнозистам