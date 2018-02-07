МОК подчинится CAS

Экс-судья Спортивного арбитражного суда (CAS) Борд Расин Мелдведт сообщил каналу NRK, что Международный олимпийский комитет будет вынужден подчиниться решению вынесенной панели CAS по делу о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года. Мелдведт подчеркнул, что об этом гласит 61-й пункт Олимпийской хартии.

Тем временем, выездная панель CAS начала в среду рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов на решение МОК не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

Ранее 45 российских спортсменов и два тренера подали иски в ad hoc CAS в Южной Корее на невыдачу им приглашений МОК на Игры-2018.

