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Москва, 07.02.2018

На Украине назвали виновных в «потере» Крыма

«Expert Online» 2018

Инициатива по «выводу украинских войск из Крыма без сопротивления»  принадлежала главе администрации президента Украины Сергею Пашинскому, сообщил на своей странице в Facebook бывший адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, который выложил в открытый доступ копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности министра обороны страны Игоря Тенюха. В документах говорится о докладе чиновника на совете национальной безопасности Украины, который состоялся 23 марта 2014 года.

Тенюх утверждает, что предложил «идти на прорыв в Крым», цитирует РИА новости.

Согласно протоколу, на это Пашинский заметил: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Его поддержал Степан Полторак, ныне министр обороны Украины, который предложил «с гордо поднятыми знаменами выводить части из Крыма». 

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