Lada Vesta стала самой продаваемой машиной в России

Самой продаваемой машиной в России в январе 2018 года стала Lada Vesta, сообщает «Автостат». Так с начала года было продано 6696 автомобилей этой модели отечественного автопрома. Данный показатель превысил прошлогодние продажи за тот же период в 1,6 раза и вывел Lada Vesta в лидеры продаж на российском рынке, что произошло впервые с момента появления модели на автомобильном рынке в 2015 году.

Также в целом возросли продажи Lada с начала года на 29%. Было продано 21 005 машин.

Ранее «Автоваз» сообщил о разработке новой модели семейства Lada кроссовера - Lada XСode.